РИАМО - 20 мар. Московская область за февраль 2018 года вошла в топ-10 медиарейтингов регионов России по реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в сферах государственного управления и ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ за февраль текущего года по выполнению пакета указов, подписанных Путиным в мае 2012 года.

В топ-10 регионов РФ по реализации майских указов президента в сфере государственного управления вошли: Приморский край, Мордовия, Республика Коми, Тверская область, Кабардино-Балкария, Омская, Смоленская и Московская области, Чувашия и Дагестан.

В медиарейтинге по реализации майских указов Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства в июле лидерами стали: Карелия, Якутия, Псковская, Брянская области, Дагестан, Калужская область, Чувашия, Московская область, Ненецкий автономный округ и Ставропольский край.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Путина.