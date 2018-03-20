РИАМО - 20 мар. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке строительства торгового комплекса на улице Нагорная в городском округе Лосино-Петровский, работы идут по графику, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ИП Шевченко Г.Н. Плановое окончание строительства - четвертый квартал 2018 года.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем, отделка мест общего пользования. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, в трехэтажном здании на площади 2554 квадратных метров разместятся торговые галереи, офисные и вспомогательные помещения.
При благоустройстве планируется обустройство парковочного пространства, а также мест для отдыха и озеленение территории.
В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.
«Инспекторским составом Главгосстройнадзора в ходе проверки зафиксировано, что исполнительная техническая документация представлена не в полном объеме, а также было выявлено отсутствие инвентарных ограждений лестничного блока», - подчеркнул Тагиев.
В случае если выявленные нарушения не будут устранены до окончания плановой проверки, которая завершится 6 апреля, к участнику строительства будут применены меры административного воздействия.
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