РИАМО - 20 мар. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке строительства торгового комплекса на улице Нагорная в городском округе Лосино-Петровский, работы идут по графику, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ИП Шевченко Г.Н. Плановое окончание строительства - четвертый квартал 2018 года.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем, отделка мест общего пользования. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, в трехэтажном здании на площади 2554 квадратных метров разместятся торговые галереи, офисные и вспомогательные помещения.

При благоустройстве планируется обустройство парковочного пространства, а также мест для отдыха и озеленение территории.

В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.

«Инспекторским составом Главгосстройнадзора в ходе проверки зафиксировано, что исполнительная техническая документация представлена не в полном объеме, а также было выявлено отсутствие инвентарных ограждений лестничного блока», - подчеркнул Тагиев.

В случае если выявленные нарушения не будут устранены до окончания плановой проверки, которая завершится 6 апреля, к участнику строительства будут применены меры административного воздействия.