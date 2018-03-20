РИАМО - 20 мар. На юго-западе столицы полицейские задержали мужчину, который ограбил москвича в его собственной квартире, а после потребовал у свидетелей вызвать такси и помочь увезти добычу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В материале отмечается, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино задержали подозреваемого в разбойном нападении.

«В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 37-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что к нему в квартиру пришла его знакомая с подругой и неизвестным мужчиной. В ходе общения гость, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у хозяина плазменный телевизор и сотовый телефон. Затем злоумышленник заставил женщину вызвать ему такси и помочь ему довезти чужое имущество к нему домой», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Соловьином проезде полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.

Следственное отделение ОМВД России по району Зюзино возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.