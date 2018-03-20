РИАМО – 20 мар. Российские дипломаты и их семьи, которых высылают из Великобритании из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинули посольство России в Лондоне, передает во вторник Газета.ru.

«Уезжающих провожали все сотрудники посольства, было много объятий и поцелуев. Россияне отравились в аэропорт на трех автобусах», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что британские дипломаты, которых объявили персоной нон-грата, покинут Россию в конце этой недели.

Лондон ранее отправил России список дипломатов, которые в недельный срок обязаны покинуть Великобританию. Этому способствовали обвинения в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, высказанные в адрес России премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.