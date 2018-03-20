РИАМО - 20 мар. В текущем году планируется благоустроить не менее 1,4 тысячи дворовых территорий в Подмосковье, список уже сформирован, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Сформирован адресный список дворовых территорий Московской области, которые будут комплексно благоустроены в 2018 году. Адресные перечни благоустройства сформированы на основании народного голосования на портале «Добродел» и обращений жителей. Начало работ по благоустройству предусмотрено с 1 мая», - сказал Пестов.

Согласно требованиям областного Закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам.

Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационный щит для информирования жителей.

«В 2018 году, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, требования к комплексному благоустройству дворовых территорий были расширены. Теперь, в дополнение к шести обязательным элементам, рекомендовано также устанавливать во дворах удобные лавочки, а также урны для сбора мусора в тех местах, где это удобно для жителей», - перечислил Пестов.

Он добавил, что также на новых детских игровых площадках, построенных как по Губернаторской, так и по муниципальным программам, будут установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион.

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 года. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов, нуждающихся в благоустройстве. За три года уже выполнено комплексное благоустройство более 4,8 тысячи дворовых территорий.