РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Жители Подольска с 26 марта смогут подать заявки на участие в соискании премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», прием завершится в конце мая, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов пригласил жителей муниципального образования принять участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В 2017 году 53 жителя городского округа стали лауреатами. Прием заявок на участие в премии начнется с 26 марта и продлится до 31 мая», – говорится в сообщении.

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки инициатив жителей региона и проводится ежегодно. Лауреатами становятся авторы реализованных или реализуемых в настоящий момент социально значимых проектов, направленных на развитие Московской области.