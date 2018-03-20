РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. В подмосковной Балашихе в текущем году планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«В 2018 году мы планируем в Балашихе провести ремонт 40 тысяч квадратных метров дорожных ям и выбоин. Работы уже выполнены на 700 квадратных метрах. Для этого использовался специальный литой асфальт, позволяющий проводить работы зимой», – сказал Юров.

Он пояснил, что в первую очередь были отремонтированы дороги в местах, по которым поступали обращения жителей.

По словам Юрова, работы выполнены в микрорайонах Новое Измайлово, Салтыковка, Железнодорожный, на улицах Свердлова и Трубецкой.