РИАМО - 20 мар. Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли плановое медицинское обследование с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли уже почти 220 тысяч человек, что составляет 18,9% от годового плана», - сказала Забралова.

Она отметила, что из тех, кто прошел диспансеризацию в 2018 году, 36% признаны практически здоровыми (I группа здоровья), 14% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (II группа здоровья), а у 50% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (III группа здоровья).

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, всего на дальнейшее обследование было направлено 40% из всех прошедших данный комплекс мероприятий, это более 87 тысяч жителей региона.

«С начала 2018 года в результате диспансеризации впервые выявлено свыше 19,5 тысяч случаев различных заболеваний, в их числе 6,9 тысячи случаев болезни системы кровообращения, порядка 4,5 тысяч случаев болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, включая сахарный диабет, а также 2 тысячи случаев болезни органов пищеварения», - рассказал Марков.

Министр отметил, что благодаря диспансеризации в регионе в этом году впервые выявлено более 300 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

«В 2018 году в поликлиниках Московской области, помимо пяти рабочих дней на неделе, были организованы четыре рабочие субботы - единые дни диспансеризации - в ходе которых обследование прошли свыше 13 тысяч человек», – добавил руководитель областного Минздрава.

С января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации, он сфокусирован на прицельном раннем выявлении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и факторов риска их развития. Из него исключены методы исследований, которые, согласно рекомендациям ВОЗ, не являются скрининговыми, то есть не дают возможности выявить болезнь у человека, не имеющего жалоб или симптомов заболевания.

В 2018 году диспансеризацию в Московской области планируют провести более чем для 1,16 миллиона человек, это составляет 21% от взрослого населения старше 21 года.