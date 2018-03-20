РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. В больнице Королева планируют впервые провести день открытых дверей для студентов-медиков, мероприятие пройдет с целью привлечения в город специалистов из других регионов, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе оперативного заседания.

Очередное оперативное заседание прошло в Королеве во вторник. На нем участники обсудили результаты прошедших выборов, Копцик поблагодарил жителей округа, городские службы, журналистов, наблюдателей и членов избирательных комиссий за высокий уровень организации и проведения выборов. Также в ходе заседания обсудили вопрос привлечения медицинских работников в город.

«Помимо того, что мы выезжаем в учебные заведения, активно приглашаем молодых специалистов и медиков со стажем, необходимо рассказывать о нашем городе и условиях работы в нашей больнице. Проведем день открытых дверей для студентов-медиков, покажем нашу больницу, проведем экскурсию по городу», – сказал Копцик.

Он отметил, что приглашения посетить Королев с ознакомительной экскурсией будет разослано в медицинские вузы ближайших регионов: Тверь, Рязань, Иваново, Нижний Новгород, Самару, Москву. Будущие медики увидят, в каких условиях врачи работают в Королеве, посмотрят небольшой фильм о городе. К тому же руководство города и больницы смогут познакомиться с будущими кадрами и решить, насколько они квалифицированы и готовы к работе.

В Королеве привлечение медицинских работников – в числе приоритетных задач для городских властей. В 2017 году в наукоград приехали 48 врачей-специалистов из разных регионов: Твери, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода и других. Врачам из других городов предоставляется служебное жилье, за последние три года медицинские работники получили 30 квартир. Кроме того, утверждена и успешно реализовывается программа по компенсации аренды жилья для врачей.