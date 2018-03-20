РИАМО – 20 мар. Эксплуатацию Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний, приостановят по требованию Ространснадзора, передает во вторник РИА Новости.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Борт вылетел из аэропорта «Домодедово» и потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют», - сказал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Ранее стали известны последние слова пилотов перед крушением Ан-148, который разбился в Подмосковье через несколько минут после взлета. В последние мгновения перед катастрофой командир воздушного судна и второй пилот ругались и пытались вывести лайнер из пике.