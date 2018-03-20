РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил спортсменов городского округа с включением в сборную России и пожелал им успехов на чемпионате мира в Италии, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

По итогам чемпионата и первенства России по кикбоксингу, прошедших с 11 по 16 марта в Московской области, семь спортсменов из школы боевых искусств Дмитрия Яковлева в Балашихе вошли в состав сборной России по кикбоксингу. Теперь спортсмены будут отстаивать честь страны на чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет в сентябре 2018 года в Италии. Юров поздравил спортсменов и пожелал им удачи на предстоящих соревнованиях.

«Наши спортсмены – гордость Балашихи. Они прославляют город не только в стране, но и за ее пределами. Желаю ребятам успешно выступить на чемпионате мира, продемонстрировать силу, технику, мастерство и представить Балашиху с самой лучшей стороны», – сказал Юров.

Школа боевых искусств Дмитрия Яковлева в Балашихе работает с 2006 года. Команды учреждения по кикбоксингу и тхэквондо входят в тройку сильнейших в России.