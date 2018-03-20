РИАМО - 20 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в конференции по грибоводству, которая состоится 22 марта в Минсельхозе России, на конференции, в частности, обсудат меры государственной поддержки предприятиям отрасли, говорится в сообщении пресс службы подмосковного министерства.

Конференция «Ключевые вопросы развития и государственной поддержки промышленного производства культивируемых грибов в России» состоится 22 марта в здании министерства сельского хозяйства России. Всего в ней планируют принять участие 80 человек: представители Госдумы, Совета Федерации, руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования, систем туманообразования и увлажнения для промышленного производства грибов, периодических изданий.

«Мы планируем обсудить развитие грибоводства в стране. Я представлю состояние отрасли в Подмосковье. Поговорим о применении передовых технологий в грибном производстве, поднимем вопросы реализации грибной продукции и подготовки кадров для грибной индустрии. Не останется в стороне и научное обеспечение грибоводства. И, конечно же, особое внимание на конференции будет уделено мерам государственной поддержки грибного комплекса», - сказал Разин.

Организаторами конференции выступают Минсельхоз России и ассоциация «Теплицы России».