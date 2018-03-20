РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Полицейские подмосковного Королева задержали двух местных жительниц, находящихся в федеральном розыске, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор по связям со СМИ УМВД России по городскому округу Оксана Еруновская.

В ходе проведения оперативно-профилактической операции сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали двух 38-летних местных жительниц.

«Установлено, что одна из женщин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража». Вторая задержанная, как было установлено, находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Злоумышленницы задержаны и доставлены в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства», – сказала Еруновская.

Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и 15 лет соответственно.