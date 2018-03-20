РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В городском округе Люберцы сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Москвы, у которой изъяли более 50 граммов амфетамина, ей грозит до 15 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Оперуполномоченные управления за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на улице Юности Люберец задержали 33-летюю жительницу Москвы.

«В ходе личного досмотра у подозреваемой обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, общим весом более 50 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»», – отмечается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.