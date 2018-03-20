РИАМО - 20 мар. Около 16 тысяч москвичей бесплатно и без предварительной записи прошли скрининг по выявлению предрасположенности к раку молочной железы и яичников (у женщин) и наличию признаков рака предстательной железы (у мужчин) в рамках акции, которая прошла в столице 17 и 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Диагностические исследования проводились в 10 городских поликлиниках и медицинских кабинетах школ.

«За два дня скрининг прошли почти 16 тысяч москвичей – более 12 тысяч женщин и более 3 тысяч мужчин. Мы отмечаем высокий интерес горожан к подобным мероприятиям, особенно среди женщин. Радует, что нашу акцию заметили и москвичи проявили интерес к своему здоровью и профилактике онкологических заболеваний. Такие акции мы будем проводить и в дальнейшем», – отметил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что это не первая такая акция, департамент на регулярной основе проводит дни диагностики различных заболеваний как в медицинских организациях столицы, так и на отдельных городских площадках.

Результаты анализов сообщат всем, кто прошел диагностику, по электронной почте или в поликлинике по месту прикрепления. В случае, если будут выявлены отклонения от нормы, будут назначены дополнительное обследование и консультации необходимых специалистов. Первые результаты станут известны уже до конца этой недели.

«Рак молочной железы у женщин и рак предстательной железы у мужчин относятся к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний. Рак яичников менее распространен, но трудно диагностируется, и до 60% случаев выявляется на 3-4-й стадии. При этом выявление любых злокачественных опухолей на начальных стадиях дает возможность полного излечения», - отметил главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

По его словам, современным и эффективным способом установить предрасположенность либо наличие признаков этих заболеваний является анализ крови на наличие мутаций генов BRCA1 и BRCA2 (рак молочной железы, рак яичников) и PSA (ПСА) - простатический специфический антиген, повышенный уровень которого может говорить о вероятном развитии рака простаты.

Программа по раннему выявлению предрасположенности к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям «Я выбираю здоровое будущее» организована департаментом здравоохранения Москвы и Московским клиническим научным центром имени С.А. Логинова.