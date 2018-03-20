РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В микрорайонах Южный и Северный Подольска 23 марта проведут субботники в рамках празднования Дня работников ЖКХ, сообщается на сайте администрации округа.

«В доме культуры «ЗиО» Подольска 23 марта состоится праздник, посвященный Дню работников ЖКХ. В нем примут участие сотрудники управляющей компании «МУЖРП №4», учащиеся школ №№8, 9, 14 и гимназии №4. В рамках мероприятия состоится торжественная часть, интерактивные игры и концерт. Кроме того, участники проведут субботник по уборке территории Южного и Северного микрорайонов Подольска», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 10:00 и будет проходить по адресу: улица Мира, дом 4.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России в третье воскресенье марта с 1989 года. Это праздник тех людей, кто работает в сферах торговли, услуг и ЖКХ. В текущем году праздничная дата выпала на 18 марта.