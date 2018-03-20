РИАМО – 20 мар. Планы деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмму вооружения до 2027 года изменят в России в соответствии с задачами, которые поставил президент страны Владимир Путин, сообщает во вторник Газета.ru.

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал об изменениях планов деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года», - говорится в сообщении.

По словам Шойгу, изменения связаны с теми задачами, которые глава государства наметил в своем послании.

«Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки», - сказал министр обороны.

Кроме того, он уточнил, что также будут совершенствовать систему комплектования войск.