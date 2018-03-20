Первая в Московском регионе и в России двухэтажная железнодорожная развязка появится на направлении Москва – Казань в подмосковном Реутове, новая ж/д эстакада позволит разделить движение скоростных поездов дальнего следования и электричек. Возведение двухэтажной ж/д развязки должно завершиться в 2019 году. Как будет работать транспортный проект, и в чем его плюсы для пассажиров, выяснил корреспондент РИАМО.

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Первая двухэтажная ж/д развязка

Как сообщили в РЖД в ноябре 2017 года, новая двухпутная эстакада возводится на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону города Балашиха, ее протяженность составит 1,7 километра. Она заменит нынешнюю однопутную ветку и разведет потоки скоростных поездов и пригородных электричек на направлении Москва – Казань, чтобы избежать перекрестного движения.

«Реализация проекта повысит транспортную доступность Балашихи – позволит запустить дополнительные пригородные поезда и сократить интервалы между ними», – отметили в РЖД.

Благодаря новой развязке, поезда в обе стороны смогут ходить по второму уровню над путями, ведущими в сторону Железнодорожного и Владимира. На этом участке, помимо прочего, курсируют экспрессы и скоростные поезда «Стриж» и «Ласточка». Новая развязка позволит составам не пересекаться и не мешать друг другу, отмечают в РЖД.

«Пригородные поезда будут уходить на Балашиху, а скоростные следовать прямо – в сторону Нижнего Новгорода», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Сейчас строительные работы на перегоне Реутово – Балашиха идут полным ходом. Эстакада будет состоять из 74 пролетных строений и 55 железобетонных опор. На сегодняшний день выполнено около 50% объема работ, завершить строительство эстакады планируется в конце 2019 года.

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Удобство для пассажиров

По словам главы Реутова, этот проект упростит жизнь реутовчанам и сделает городскую территорию более доступной. Сейчас, чтобы перейти через железную дорогу, пешеходам приходится добираться до центра Реутова. В рамках возведения эстакады также предусмотрено строительство четырех подземных пешеходных переходов между северной и южной частью города, один из них уже построен, объяснил Каторов.

Помимо самой развязки, строители укладывают дополнительные главные пути между Москвой и станцией Железнодорожная, а на перегоне Реутово – Балашиха строятся новые платформы и пешеходные переходы.

Развитие Горьковского железнодорожного направления проходит в рамках инвестпрограммы РЖД. В компании считают, что проект позволит повысить качество пригородных перевозок в Московском регионе в целом и укрепит транспортные связи.

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Долгожданное решение

© Фото, сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Железнодорожники долго шли к воплощению идеи двухэтажных путей: впервые об этом заговорили более 10 лет назад. В 2007 году власти Москвы, пытаясь решить проблему пробок, задумались о запуске автомагистралей над железными дорогами. Тогда обсуждалась возможность создания автотрасс над Курским, Павелецким и Ярославским направлениями. Однако эту идею не поддержали ни федеральные власти, ни инвесторы.

К этой идее вернулись в 2013 году, когда правительство РФ поручило рассмотреть варианты создания сквозных автомагистралей над железнодорожными путями. Однако в Росжелдоре пришли к выводу, что в этом будет больше минусов, чем плюсов. В качестве альтернативы эксперты предложили строить над железной дорогой высокоскоростные железнодорожные магистрали. Среди плюсов назывались легкость обслуживания однотипной инфраструктуры, удобство организации «окон» в движении поездов и экономия земли.

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Ликвидация «узких мест»

Эксперты, опрошенные РИАМО, считают, что такие развязки на железнодорожном транспорте России просто необходимы.

«В современной транспортной ситуации требуется ликвидация узких мест: проблему одного из них как раз и решит развязка в Реутове: она позволит увеличить интенсивность движения поездов в сторону Балашихи и исключить влияние графиков поездов друг на друга», - говорит эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Владимир Свириденков.

По его словам, хотя сама по себе разноуровневая развязка – это совершенно ординарное инженерное сооружение, которое давно знакомо российским автомобилистам, для наших железнодорожников – это новый подход.

«Разница в том, что на железных дорогах приняты более пологие уклоны и кривые, поэтому для такого подъема требуется больший объем строительных работ, чем обычно принято для автомобильных развязок», – объяснил специалист.

По его словам, развязка позволит поездам на Балашиху направляться таким образом, чтобы не пересекать встречный главный путь.

«Во мегаполисах мира электрички и поезда дальнего следования уже давно разделены по разным путям, но в московском железнодорожном округе такая проблема до сих пор имеет место быть», - отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Например, такая система с 60-х годов действует в Западной Германии – грузовые, пригородные и поезда дальнего следования там никак не связаны между собой и не конкурируют за пространство, рассказал он.

«У нас эта конкуренция есть, так что сама идея многоуровневых развязок очень правильная», - считает Трофименко.

Подобные транспортные системы действуют в разных странах мира, в том числе в Германии и США. В частности, двухэтажная железнодорожная развязка существует в Нью-Йорке на подъезде к Центральному вокзалу (Grand Central Terminal) на Манхэттене. Вообще транспорт нескольких уровней в американских мегаполисах развит очень хорошо из-за нехватки места. Тот же Центральный вокзал имеет два уровня с 41 путем на верхнем и 26 на нижнем. Кроме того, около 40% путей метро являются наземными или надземными. Такая же ситуация в Чикаго, Бостоне и Атланте.