РИАМО – 20 мар. Результаты голосования на выборах-2018 на избирательном участке №1910 в Москве отменены из-за нарушения закона, передает во вторник Федеральное агентство новостей.

Как констатируют наблюдатели, выборы 18 марта были прозрачными и честными. При этом отмечается рекордное количество ложных сообщений о нарушениях. Представители избирательных комиссий тщательно разбираются с каждым заявлением, проверяя его на достоверность. В редких случаях выясняется, что нарушения действительно были допущены. Один из таких случаев произошел в Москве.

«Мосгоризбирком отреагировал на сообщение в Сети о нарушении на избирательном участке №1910 в Нагорном районе столицы. Отмечалось, что там переписали итоговый протокол, в результате чего увеличилось число голосов за всех заявленных кандидатов на выборах-2018», - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, на место вызвали председателя ТИКа, проверили и выяснили, что информация о нарушении правдивая. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по рекомендации Мосгоризбиркома, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы.

В предстоящий четверг, 22 марта, Общественный штаб по наблюдению за выборами в рамках заседания обсудит инцидент на участке №1910 в Нагорном районе.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу. Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).