РИАМО – 20 мар. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату российского парламента РФ законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций – краудфандинге, сообщает Газета.ru.

«Законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестплатформ по организации розничного финансирования (краудфандинга)», - говорится в сообщении.

Авторы законопроекта отметили, что проект следует в русле подходов к регулированию краудфандинга, выработанных опытом развитых правопорядков. Они выражаются прежде всего в том, что регулируются только те виды краудфандинга, которые связаны с получением инвестором финансового результата на вложенные инвестиции. Не регулируются те виды, которые связаны с безвозмездной передачей средств.

Для неквалифицированных инвесторов, участвующих в краудфандинге, авторы законопроекта предлагают установить лимит вложений (в один проект в течение года, во все инвестиционные проекты на одной платформе). Такой же лимит предполагается ввести и для получателей средств. Устанавливать лимиты будут нормативные акты Центробанка РФ.

Разработка концепции регулирования краудфандинга стартовала по инициативе Банка России в 2016 году.