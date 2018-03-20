РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. За минувшую неделю, с 12 по 19 марта, жители Люберец четыре раза звонили на горячую линию администрации горокруга и жаловались на бездомных собак, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На горячую линию администрации за минувшую неделю поступило 42 обращения от жителей по вопросам ЖКХ, 17 – по вопросам экологии, четыре – по работе уличного освещения, 16 сообщений касались вопросов благоустройства городской территории, четыре – борьбы с бездомными животными», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что за минувшую неделю в ЕДДС-112 Люберец поступило 10 458 обращений. Из них 528 – на горячую линию администрации и 9 930 – по единому номеру 112. В службу-112 поступило 3 948 обращений по вопросам оказания скорой медицинской помощи, 2 003 – вызовы полиции и ГИБДД, 41 – вызовы пожарных и спасателей, 24 – специалистов аварийно-газовой службы.

«В ЕДС ЖКХ Люберец за неделю поступило 8 094 сообщения. Из них по вопросам электроснабжения – 455, водоснабжения – 630, работы центрального отопления – 186, обслуживания домов и придомовой территории – 2 233, освещение подъездов и дворов – 244, кроме того, 4 346 звонков носили справочный характер», – пояснил Ружицкий.

По его словам, характерным для прошлой недели являлся рост числа обращений, связанных с обслуживанием домов. Набольшее количество из них касалось уборки кровель, сосулек и устранения протечек на этажах, вызванных таянием снега.

«Всего с начала года в службу ЕДДС-112 поступило 85 693 обращения. На минувшей неделе служба работала в усиленном режиме. Чрезвычайных происшествий на территории горокруга не зафиксировано. Отказов в работе оборудования не поступало», – заключил Ружицкий.