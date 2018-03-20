РИАМО - 20 мар. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве зафиксировали показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 14%, сообщается на сайте ведомства.

На прошедшей неделе в Москве отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) среди населения города, обусловленный нехарактерными для данного времени года низкими температурами воздуха. При этом, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице по совокупному населению на 11 неделе 2018 года ниже эпидпорога на 14%. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в городе также не превышает средние многолетние значения. Удельный вес больных гриппом в структуре заболеваемости ОРВИ составил 0,9%», - говорится в сообщении.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.