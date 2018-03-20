РИАМО – 20 мар. Известный советский хоккеист и чемпион мира Юрий Шаталов ушел из жизни на 73-м году жизни, сообщает во вторник Газета.ru.

«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72-х лет ушел из жизни Юрий Шаталов. Клуб «Легенды хоккея» выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Шаталов – двухкратный чемпион СССР в составе команд ЦСКА и «Крылья Советов», участник суперсерии «СССР – Канада» 1972-го года и серии 1974-го года.