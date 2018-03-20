РИАМО - 20 мар. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоэтажного жилого дома на 1060 квартир вблизи деревни Дрожжино Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщик – ООО «Лотан». Плановое завершение строительства - в третьем квартале 2020 года», - сказал начальник областного Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

Согласно проекту, общая площадь семисекционного жилого дома (корпуса 19-21) переменной этажности (2-16-26) составит 78,5 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 1060 квартир, среди которых 436 студий, 423 двухкомнатных квартиры и 201 трехкомнатная квартира.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», - отметил Тагиев.