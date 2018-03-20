РИАМО - 20 мар. В городском округе Серпухов запущен пилотный проект по оплате проезда в автобусах ГУП МО «Мострансавто» стоимостью свыше 160 рублей, в пилоте участвуют пять маршрутов: №131 Серпухов-Калуга, №359 Пущино – Москва, №363 Протвино – Москва, №397 Оболенск – Москва, №458 Серпухов – Москва, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Пассажиры, которые раньше были вынуждены оплачивать проезд наличными средствами, теперь могут воспользоваться всеми преимуществами карты «Стрелка». До сегодняшнего дня оплатить проезд картой можно было только на маршрутах со стоимостью проезда менее 160 рублей. Новый сервис обеспечит пассажирам возможность оплаты проезда на автобусах, где тариф превышает указанную сумму», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он также подчеркнул, что этот пилотный проект при успешной его реализации будет внедрен на всех маршрутах «Мострансавто».

«Совсем недавно мы запустили на всех маршрутах возможность оплаты проезда бесконтактными банковскими картами, существующий пилотный проект является еще одним шагом на пути к максимальной прозрачности сбора доходов и удобства пассажиров», - отметил гендиректор ГУП МО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Как уточнил президент АО «УЭК» Михаил Казаков, в случае успешной реализации проекта решение будет растиражировано на все транспортные средства ГУП МО «Мострансавто», таким образом, проезд «Стрелкой» можно будет оплатить абсолютно на всех маршрутах любой протяженности.

«Стрелка» – единая транспортная карта для оплаты поездок на общественном транспорте Московской области. Основным преимуществом «Стрелки» является выгодная система скидок на проезд.