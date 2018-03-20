РИАМО - 20 мар. Семнадцать молодых ученых и уникальных специалистов из шести городов Подмосковья подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека», заявки принимаются до 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья продолжает отбор наиболее востребованных молодых ученых и специалистов и молодых уникальных специалистов для участия во II этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». Программа действует третий год, при этом в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году – 107 квартир, в 2018 в планах обеспечить жильем 142 специалиста. Заявки принимают до 30 марта 2018 года включительно.

«На данный момент поступило 17 заявок из таких городов, как Пущино, Черноголовка, Одинцово, Дзержинский, Королев и Жуковский. Мы считаем, что будет превышена планка по заявкам. Мы подошли к крайне прозрачной процедуре выделения. У нас действует сиз представителей научных и производственных кругов, который самостоятельно отбирает достойные и наилучшие кадры для получения соответствующей поддержки», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он добавил, что сейчас активно обсуждается возможность продолжения этой программы на следующие годы, так как большинство руководителей и научных предприятий и промышленных говорят о том, что программа позволяет им удерживать в Подмосковье высококвалифицированные кадры. Помимо возраста, критерием для отбора является экономическая эффективность и качество работы либо научной темы, выбранной соискателем.

«Если в промышленном отношении этот критерий достаточно легко достижим, то в науке мы исходим из того, что тема разработки должна быть перспективна как с точки зрения своей целевой аудитории, так и должна иметь экономическую перспективу, которая позволила бы при переводе в сектор промышленности достаточно серьезно поднять компетенцию наших предприятий», - отметил Буцаев.

По условиям программы «Социальная ипотека» 50% от стоимости квартиры оплачивается сразу за счет бюджета Московской области, остальные 50% оформляют в рассрочку сроком на 10 лет. При этом тело кредита платит область, а проценты – заявитель при условии, что ученые и специалисты, которые принимают участие в программе, отработают эти 10 лет на территории Подмосковья.