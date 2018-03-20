РИАМО - 20 мар. Поезда «Иволга» будут курсировать по первому Московскому центральному диаметру, в вагонах для пассажиров предусмотрены удобные кресла и поручни, бесплатный доступ к Wi-Fi и розетки для зарядки гаджетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По Московскому центральному диаметру (МЦД) Одинцово — Лобня будет курсировать «Иволга» — городской электропоезд, полностью спроектированный и собранный в России. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности он соответствует лучшим зарубежным аналогам, а по отдельным характеристикам даже превосходит их.

«Новые электропоезда — это отечественная разработка и материалы, что играет большую роль в принятой государством стратегии импортозамещения. Изначально «Иволгу» проектировали как поезд городского типа, поэтому она идеально подходит для МЦД», - говорится в сообщении.

По словам директора института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, в отличие от традиционных пригородных поездов «Иволги» будут эксплуатироваться по стандартной городской схеме.

«Им предстоит обслуживать мощные концентрированные пассажиропотоки при сравнительно небольших дальностях поездки. Конструкция «Иволги» идеально вписывается в эту схему. В поезде нет тамбуров, зато есть широкие дверные проемы, много поручней и места для прохода пассажиров, а не только для сидения», — сказал Блинкин.

Пассажиры поездов «Иволга» смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi, а также заряжать телефоны и планшеты. Для этого в вагонах есть USB-розетки. Пассажирские салоны оборудованы системами обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, которые работают в автоматическом режиме. Кроме того, в каждом поезде установлено по два современных туалетных комплекса, а в головных вагонах — крепления для провоза велосипедов.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества, по сравнению с электричками, – минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

Первые два диаметра (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) планируют открыть к концу 2018 – началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.

Ранее ЦППК и Тверской вагоностроительный завод подписали договор на поставку 23 современных электропоездов «Иволга» в 2018 году. До конца года в тестовом режиме пройдет эксплуатация новых составов по направлению Одинцово - Лобня.

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