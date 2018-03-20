РИАМО - 20 мар. Управляющая организация ООО «УК СпецКомСервис» из подмосковного Ногинска выполнила предписание Госжилинспекции Московской области и привела в порядок общедомовое имущество в подъезде многоквартирного дома №47 на улице Климова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По факту обращения жителя Подмосковья государственные жилищные инспекторы провели оперативную проверку, в ходе которой были выявлены нарушения, касающиеся ненадлежащего содержания подъезда многоквартирного дома.

«По итогам проверки в отношении управляющей организации ООО «УК СпецКомСервис» возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушений. <…> Выданное предписание исполнено управляющей организацией в обозначенные сроки и в полном объеме. По итогам контрольной проверки представителями надзорного ведомства установлено, что нарушения устранены. Выполнены все необходимые ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Как отметил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков, в ходе осмотра многоквартирного дома государственные жилищные инспекторы зафиксировали отслоение штукатурно-окрасочного слоя, частичное отсутствие второго контура остекления, неокрашенные оконные рамы, провисшие и оголенные электропровода. Также над входом в подъезд инспекторы зафиксировали разрушение козырька.