РИАМО - 20 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Светэнергострой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Светэнергострой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского».

«Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Светэнергострой» закона о контрактной системе в сфере закупок, действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ООО «Светэнергострой» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал общество в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольной службы.