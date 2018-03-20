РИАМО - 20 мар. Слет конкурсантов «Воспитатель года Подмосковья - 2018» проходит в Подмосковье, участники устроили конкурсы и испытания для новичков, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В Подмосковье стартовал слет участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья» в номинации «Воспитатель года Подмосковья - 2018».

«В работе слета, который проходит на базе ГГТУ в Орехово-Зуеве, участвуют победители и лауреаты областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» разных лет, участники областного конкурса «Педагог года Подмосковья -2018», члены клуба «Воспитатель Подмосковья», студенты педагогического факультета ГГТУ», - говорится в сообщении.

Финалисты конкурса прошлого года передают эстафету нынешним конкурсантам, демонстрируют свое профессиональное мастерство, проводят разнообразные испытания.

Для всех гостей и конкурсантов слета проходят мастер-классы, где лучшие воспитатели делятся инновационным педагогическим опытом и творческими самопрезентациями. Программа слета яркая и интересная, участникам гарантировано интересное профессиональное общение и обмен опытом.

Главные испытания для конкурсантов «Воспитатель года Подмосковья - 2018» начнутся 9 апреля 2018 года.