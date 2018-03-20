РИАМО - 20 мар. В рамках акции «Миллион деревьев» весной в столице планируют высадить 430 деревьев и 16,6 тысячи кустарников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил о проведении в 2018 году массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города. Так, с 1 по 30 апреля в столице проведут общегородской месячник по благоустройству.

«Всего планируется привести в порядок 259 парков по месту жительства, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. В рамках акции «Миллион деревьев» запланирована высадка 430 деревьев и 16,6 тысячи кустарников», — говорится в сообщении.

Также будут приведены в порядок объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы.

В частности, во время месячника в апреле ГБУ «Автомобильные дороги» будет отвечать за обновление дорожной разметки (1 тысяча километров), текущий ремонт дорог (1 миллион квадратных метров), промывку улиц, тротуаров и дворов. Силами ГБУ «Гормост» будет осуществлена подготовка фонтанов, транспортных тоннелей, эстакад и подземных переходов к летнему периоду.

В 2017 году в субботниках и других мероприятиях по уборке городских территорий в Москве приняли участие свыше 2,8 миллиона человек. Не меньшее число участников ожидается и в 2018 году.