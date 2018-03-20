РИАМО - 20 мар. За шесть лет в столице отреставрировали почти 20 храмов по программе субсидий религиозным организациям, кроме того в 2017 году завершили реставрацию 20 произведений монументального искусства, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов доложил об итогах реставрации памятников истории и культуры в столице в 2017 году.

«Правительство Москвы продолжает реализацию программы реставрации памятников религиозного назначения. Начиная с 2012 года, по программе субсидий религиозным организациям была завершена реставрация 19 храмов, в том числе четырех храмов в 2017 году», — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году закончили реставрацию колокольни Рождественского монастыря, колокольни Высоко-Петровского монастыря, звонницы Владимирской церкви усадьбы Виноградово, церкви Рождества Христова в деревне Варварино.

В 2018 году планируется провести реставрационные работы на 21 объекте религиозного значения.

Кроме того, в прошлом году завершили реставрацию 20 произведений монументального искусства, включая памятники М. Горькому на площади Тверская Застава и А.С. Пушкину на Пушкинской площади.

Помимо этого, Емельянов доложил о реализации программы «1 рубль за 1 квадратный метр».

«Всего по программе в аренду были переданы 20 аварийных памятников истории и культуры – по льготной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год на 49 лет при условии их восстановления», — добавляется в сообщении.

Завершена комплексная реставрация 12 зданий. При этом в 2017 году завершена реставрация половины из них (шести объектов). В настоящее время ведутся работы на восьми объектах.