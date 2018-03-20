РИАМО - 20 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 21 марта примет участие в официальном открытии «МЕТРО ЭКСПО-2018» и других мероприятиях выставки, из Подмосковья на выставке планируют выставляться порядка 30 предприятий, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

Выставка пройдет в Подмосковье в городском округе Красногорск на площадке «Крокус Экспо» с 21 по 23 марта. В этом году организаторы расширили формат выставки и планируют собрать более 350 экспонентов – поставщиков товаров и услуг.

«На площадке выставки соберутся, в том числе, производители и поставщики из Подмосковья. Всего планируют выставляться около 30 предприятий. Это такие уже известные как «Дмитровские овощи», «Русское море», мясокомбинат «Павловская слобода», «Кампина», «Доброе поле», КФХ «Еремкина» и многие другие. В основном это представители малого и среднего бизнеса из сферы розничной торговли», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что ключевая тема, по которой будет идти диалог, - цифровизация малого и среднего бизнеса. Речь пойдет о цифровых инструментах, способных помочь предпринимателям в их повседневной работе.

В выставке планируется участие свыше 23 тысяч клиентов компании «МЕТРО».