РИАМО - 20 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало на 200 тысяч рублей собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 100 гектаров в городском округе Кашира ООО «Контек» за нарушение земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате проверки материалов, поступивших в управление из администрации городского округа Кашира, установлен факт нарушения земельного законодательства. В частности, земельный участок не используется для сельскохозяйственного производства, зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, выявлена очаговая закочкаренность, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится.

«Управлением ООО «Контек» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении.