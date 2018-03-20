РИАМО - 20 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили 200 объектов на нарушения зимней уборки в подмосковном Егорьевске, всего с объектов вывезли свыше 600 кубометров снега, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, в зимнее время года Госадмтехнадзор Московской области проводит операции «Кровля» и «Снегопад», в ходе которых проверяется качество уборки территорий, а также кровель зданий от снега и обледенения. В рамках этих операций инспекторы Егорьевского территориального отдела ведомства с начала года проверили более 200 объектов.

«Сотрудники Госадмтехнадзора проверяют территории, прилегающие к школам, поликлиникам, магазинам, торговым центрам, административным зданиям предприятий, а также состояние детских игровых площадок, внутридворовых проездов, тротуаров, улиц. В ходе данных надзорных мероприятий по предписаниям инспекторов было вывезено более 600 кубометров складируемого снега», - сказала Витушева.

Она добавила, что от обледенения очищено более 50 кровель нежилых зданий. Более 30 километров внутридворовых проездов, тротуаров по улицам Рязанская, Сосновая, Советская, в 1 и 2 микрорайонах Егорьевска очищены от снега и наледи. Ответственные за уборку организации и лица были привлечены к административной ответственности.