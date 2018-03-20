РИАМО - 20 мар. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области зафиксировало значительное снижение количества обращений от жителей Подмосковья на нарушения тишины и покоя, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Ранее тема нарушений тишины и покоя занимала 25% среди общего количества обращений, поступающих в Госадмтехнадзор. Сейчас этот процент снизился до 10%», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что если за аналогичный период в 2017 году в Госадмтехнадзор поступило 2326 обращений граждан о нарушениях тишины, то в этом году эта цифра снизилась в два раза и составляет 1322 жалобы.

«Это произошло благодаря широкой разъяснительной работе, проводимой инспекторами ведомства совместно с администрациями муниципалитетов и рядом ответственных лиц. Информационные материалы с требованиями законодательства в части соблюдения областного законодательства о тишине и покое граждан размещаются на информационных щитах во дворах Подмосковья, в подъездах жилых домов», - пояснила Витушева.

Кроме того, по ее словам, также проводятся регулярные рейды с участием представителей полиции, управляющих компаний.

«Увеличивается количество муниципалитетов, откуда вообще не поступает жалоб на нарушения тишины и покоя», - добавила начальник Госадмтехнадзора региона.

Так, за два последних месяца не поступило ни одной жалобы по этому направлению из Дубны, Талдома, Клина, Дмитрова, Солнечногорска, Долгопрудного, Лобни, Ивантеевки, Красноармейска, Щелкова, Фрязина, Звездного городка, Лосино-Петровского, Ногинска, Электростали, Черноголовки, Павловского Посада, Электрогорска, Орехово-Зуева, Котельников, Лыткарина, Бронниц, Шатуры, Рошаля, Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Ступина, Каширы, Ленинского района, Серпухова, Пущина, Протвина, Коломны, Озер, Подольска, Чехова.

Как уточнила Витушева, служба продолжит свою работу в этом направлении.