РИАМО - 20 мар. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации корпусам 1, 2, 3 в подмосковной Ивантеевке, дома готовят к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Корпуса расположены по адресу: городской округ Ивантеевка, улица Хлебозаводская. Застройщиком выступает ООО «Фирма ИВ».

«На объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, площадь корпуса 1 составляет 6752 квадратных метра. Дом рассчитан на 88 квартир, среди которых 55 однокомнатных, 33 двухкомнатных. Корпус 2 рассчитан на 64 квартиры (40 однокомнатных, 24 двухкомнатных). Общая площадь здания – 5223 квадратных метра. Общая площадь корпуса 3 – 9604 квадратных метра. Дом рассчитан на 112 квартир (48 однокомнатных, 48 двухкомнатных, 16 трехкомнатных).

В проекте учтены требования доступности для маломобильной категории населения. Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам.