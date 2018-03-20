РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в избиении соседки по коммунальной квартире и кражи у нее документов и денег, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управлении МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от пострадавшей местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный в одной из комнат коммунальной квартиры дома на улице Генерала Варенникова нанес ей телесные повреждения и украл ее документы и денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 39-летний житель этой коммунальной квартиры. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой»», – говорится в сообщении.

Мужчину заключили под стражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лишения свободы.