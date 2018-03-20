РИАМО - 20 мар. Движение транспорта на ряде участков Калужского шоссе в Москве ограничено по 10 апреля 2018 года из-за строительства инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничение действует на участке 24-го километра дублера Калужского шоссе с 1:30 до 5:30 ежедневно по 25 марта на одной полосе; на 24-го километре дублера Калужского шоссе по 10 апреля круглосуточно частично на одной полосе», - говорится в сообщении.

Кроме того, движение ограничено на 24-м километре дублера Калужского шоссе в районе 1-й улицы Лесные Поляны по 25 марта круглосуточно частично на одной полосе; на 24-м километре дублера Калужского шоссе в районе пересечения с улицей Николо-Хованская по 25 марта круглосуточно на двух полосах; на 25-м километре дублера Калужского шоссе по 28 марта круглосуточно на одной полосе.