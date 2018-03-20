РИАМО – 20 мар. Официальный курс евро по отношению к российской валюте на 21 марта вырос почти на 63 копейки, а курс доллара - более чем на 15 копеек, сообщает во вторник Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 62,98 копейки, до 71,23 рубля, а курс доллара увеличился на 15,12 копейки, до 57,70 рубля», - следует из данных ЦБ.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 21 марта, выросла по сравнению с показателем на вторник на 36,65 копейки, составив 63,79 рубля.