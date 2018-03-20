Общедомовые приборы учета (ОДПУ) ресурсов могут устанавливаться в многоквартирном доме (МКД) по желанию собственников жилых помещений. ОДПУ позволяет оплачивать реально потребленные объемы услуг ЖКХ. Для этого необходимо решения общего собрания собственников, которые приобретают прибор и решают, каким способом его устанавливать – самостоятельно через УК или с помощью ресурсоснабжающей организации (РСО). Как установить и оплатить установку ОДПУ жителям МКД Подмосковья, читайте в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).