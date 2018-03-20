РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске 26 и 27 марта пройдет II открытый театральный фестиваль «На театральных подмостках», в нем примут участие местные творческие коллективы и студии, сообщается на сайте ДК.

Открытый театральный фестиваль впервые прошел в городе в 2017 году. Участники соревновались в номинации «Художественное слово», а призерами стали порядка 30 человек.

«В текущем году (в 2018 году – ред.) II открытый фестиваль «На театральных подмостках» состоится 26 и 27 марта. Участники будут соревноваться в двух номинациях «Драматический спектакль» и «Малые театральные формы». Принять участие в фестивале смогут театральные коллективы и участники творческих коллективов и студий Подольска в возрасте от 5 до 18 лет», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в ДК «Октябрь» по адресу: улица Свердлова, дом №38. Оценивать выступление участников будет специальное жюри. Начало фестиваля в 10:00.