РИАМО - 20 мар. В Москве задержали двоих граждан России, которые пытались получить присланный по почте револьвер, посылка пришла из Парагвая, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«В ходе совместных действий сотрудников службы безопасности «Почты России» и правоохранительных органов в Москве были задержаны двое граждан России, пытавшихся получить почтовое отправление из Парагвая, в котором пересылался боевой револьвер Ruger», - отмечается в сообщении.

Информация о пересылке запрещенного вложения была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами. Револьвер был отправлен ускоренной почтой. Посылку служба безопасности «Почты России» задержала в одном из сортировочных узлов и доставила в место выдачи для вручения адресату. Граждане, в чей адрес было выслано почтовое отправление, были задержаны при ее получении. В их отношении возбуждено уголовное дело.

«Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений», - подчеркивается в сообщении.

Согласно федеральному закону «О почтовой связи», в почтовых отправлениях в пределах Российской Федерации запрещена пересылка огнестрельного, сигнального, пневматического, газового и другого оружия, а также их основных частей. Служба безопасности «Почты России» в постоянном режиме осуществляет проверку содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.