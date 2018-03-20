РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мар. Жителям одного из многоквартирных домов в подмосковном Красногорске управляющая компания «Сфера» (УК) вернула более 1,5 миллионов рублей за переплату отопления после вмешательства Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки государственные жилищные инспекторы установили, что ООО «Сфера» в доме №50 на Красногорском бульваре в расчетах среднемесячного потребления тепловой энергии учитывала ее объем, затраченный на подогрев воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Организация нарушила тем самым нормы жилищного кодекса РФ и нормативно-правовые акты о предоставлении коммунальных услуг.

«Управляющая организация ООО «Сфера» из Красногорска отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области о возврате 1,54 миллиона рублей собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме, находящемся в управлении данной УК», – сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

По итогам проверки УК выдали предписание об изменении платы за коммунальную услугу по отоплению.

«В установленный срок управляющая компания вернула собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме все незаконно начисленные денежные средства. Сумма возврата подтверждена платежными документами», – заключается в сообщении.