РИАМО - 20 мар. В департамент культуры столицы приходит большое число вопросов по работе библиотек, некоторые жалуются на откровенный внешний вид сотрудниц культурных организаций, сообщил замруководителя ведомства Владимир Филиппов.

«В департамент приходит огромное количество вопросов по работе библиотек. Кому-то чего-то не хватает, кого-то оскорбляет чересчур откровенный вид сотрудницы библиотеки. К сожалению, весна, и по весне это становится тенденцией», — сказал Филиппов в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, 80% москвичей за последние пять лет точно ни разу не были в районной библиотеке. При этом практически каждый знает о том, что библиотека находится рядом с местом его проживания.

«И, если с этой библиотекой кто-то что-то начнет делать, превращать ее из культурного пространства в магазин или автосалон, или отделение банка, люди будут возмущаться, потому что градус лояльности к библиотеке запредельный», — добавил Филиппов.

Он пояснил, что поэтому два года уже проводится модернизация работы библиотек. Посетить библиотеки теперь можно до 22 часов каждый день, и они стали не только пунктами книговыдачи, а общественными пространствами интеллектуального развития.