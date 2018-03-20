РИАМО - 20 мар. В четырех муниципалитетах Подмосковья в ближайшие несколько лет пройдет модернизация системы теплоснабжения в рамках реализации крупных инвестпроектов, сообщил РИАМО во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы планируем реализацию крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения в четырех районах Подмосковья - городской округ Серпухов, Серпуховский, Пушкинский и Дмитровский района. Всего в этих муниципалитетах будет построено и модернизировано не менее 70 котельных и 28,5 километров тепловых сетей. Мы заинтересованы видеть в партнерах «Газпром теплоэнерго». Всего программа рассчитана на несколько лет», - сказал Хромушин.

Он добавил, что в настоящий момент завершается второй этап ремонта котельных в рамках государственно-частного партнерства в Можайске.

«В городском округе Можайск второй этап заканчиваем в этом году, модернизируем 21 котельную. В прошлом году в рамках этого проекта мы уже ввели в эксплуатацию 21 котельную», - уточнил министр.

Кроме этого, реализуется еще один проект общим объемом 1,9 миллиона рублей в Кашире. Он коснется более 67 тысяч человек. В рамках проекта модернизируют и построят 19 новых котельных, установят более 170 ИТП, также планируется прокладка 7,6 километра новых тепловых сетей и реконструкция 47 километров действующих сетей, заключил Хромушин.