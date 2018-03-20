РИАМО – 20 мар. Количество потенциальных банкротов по кредитам в России в первые месяцы 2018 года перестало увеличиваться, сообщает во вторник Газета.ru.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на середину марта 2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тысячи человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов).

«Таким образом, с середины декабря 2017 года количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 года - 890,92 тысячи человек)», - говорится в сообщении.

При этом по состоянию на март 2018 года основная часть потенциальных банкротов - это должники по потребительским кредитам - 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2,2%.