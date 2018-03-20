РИАМО - 20 мар. К 2022 году в Москве планируют построить новый учебно-лабораторный корпус РЭУ имени Плеханова, площадь которого составит около 24 тысяч квадратных метров, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы университета.

«Учебно-лабораторный корпус РЭУ площадью порядка 24 тысяч квадратных метров и рассчитанного на 1,8 тысячи учащихся планируется построить до конца 2022 года», - казал собеседник агентства.

Он добавил, что проектируемое здание нового корпуса появится по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1. Данный участок связывает территорию университета с Серпуховской площадью.

«Новое здание позволит разместить комплекс учебных помещений необходимых для развития современных экономических и информационных направлений обучения университета. С соседними учебными корпусами здание свяжут надземные переходы-галереи», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что данный проект получил одобрение и поддержку со стороны министерства образования и науки РФ и правительства Москвы.