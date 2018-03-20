РИАМО - 20 мар. Управляющая компания ООО «Сириус-О» по предписанию Госжилинспекции Московской области передала техническую документацию на дом №15 по улице Векслера в подмосковной Дубне товариществу собственников недвижимости (ТСН) «Векслера, 15», сообщается на сайте надзорного ведомства.

Председатель правления ТСН сообщил в Госжилинспекцию, что по решению общего собрания собственников помещений «Векслера,15» управляет домом с августа 2017 года. В предыдущую управляющую организацию неоднократно направлялись запросы о передаче технической документации, однако документы до сих пор не передали. По результатам проверки надзорное ведомство выдало ООО «Сириус-О» предписание устранить нарушение.

«На управляющую компанию был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов». Меры Госжилинспекции возымели воздействие – техдокументация товариществу собственников недвижимости была передана», - отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, пакет документов дома содержит сведения о его технических характеристиках, состоянии несущих конструкций и инженерных систем, проведении осмотров, ремонтов и поверок оборудования. Не располагая ими, новая управляющая организация не может обеспечить непрерывность качественного содержания общего имущества.

«Жилищный кодекс сейчас предусматривает, что прежняя УК в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления обязана передать документы вновь избранной организации. Также должны быть переданы ключи от помещений, входящих в состав общего имущества, электронные коды доступа к оборудованию, и другие технические средства, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома», — добавил Соков.