РИАМО - 20 мар. Свыше 110 художественных надгробий планируют отреставрировать на столичных кладбищах в 2018 году, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

«В 2017 году была завершена реставрация 20 произведений монументального искусства, а также 38 художественных надгробий на Новодевичьем, Введенском, Ваганьковском кладбищах, в некрополе Донского монастыря. В 2018 году планируется провести реставрацию восьми произведений монументального искусства и 111 художественных надгробий», - сказал Емельянов.

Он также сообщил, что в 2017 году была завершена комплексная реставрация шести зданий. В настоящее время ведутся работы на восьми объектах.